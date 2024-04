Roma-Milan, Pioli e la mossa per sorprendere De Rossi

ROMA - Sarà il Milan dei titolarissimi a tentare la grande rimonta stasera all’Olimpico di Roma. Pioli se la giocherà con la stessa formazione dell’andata, con la variante del rientro dal primo minuto di Tomori. L’inglese torna titolare dopo la squalifica della partita d’andata e questo permetterà al tecnico di avere un’impostazione più aggressiva sul match grazie alle caratteristiche da marcatore feroce dell’inglese. Non sarà l’unico accorgimento tattico che potrebbe effettuare Pioli, che sta pensando anche all’arretramento di Loftus-Cheek per dare maggiore sostanza al centrocampo. L’ex Chelsea nelle ultime partite è stato decisivo con i suoi inserimenti nella classica posizione di trequartista alle spalle della punta, e la sua posizione potrebbe risultare determinante in una partita in cui si giocherà a scacchi. Nella partita di San Siro il tecnico dei giallorossi, De Rossi, sorprese il Diavolo con lo spostamento di El Shaarawy sulla corsia destra, stasera Pioli potrebbe pensare di muovere la pedina Loftus-Cheek per un piano gara diverso. Ma non dovrebbero cambiare gli interpreti. Il Milan se la vuole giocare con gli stessi uomini dell’andata, con un pizzico d’orgoglio.