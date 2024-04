Milan, una gioia in Europa: Camarda e compagni in finale di Youth League

NYON (Svizzera) - Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano della Roma, il Milan si toglie uno sfizio in ambito internazionale: l'Under 19 rossonera, infatti, si è qualificata per la finalissima di Youth League battendo il Porto in semifinale ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Il baby prodigio Camarda ha giocato titolare ma non ha segnato. Al 12' del primo tempo Filippo Scotti sblocca il risultato per il Diavolo, al 41' il pareggio su rigore di Jorge Meireles, nella ripresa Bras ribalta il risultato per i lusitani, ma al 94' il danese Alexander Simmelhack trova la rete del 2-2 per il Milan. Si va ai rigori e la spuntano i ragazzi di Abate.