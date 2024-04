Giudice Sportivo, la decisione su Calabria, Theo e Dumfries dopo il derby

Milan- Inter ha chiuso la trentatreesima giornata del campionato di Serie A , oltre ad aver sancito i nerazzurri come nuovi Campioni d'Italia. Come di consueto, quindi, il Giudice Sportivo ha anche comunicato le decisioni sulle squalifiche arrivate durante questo turno.

Le decisioni su Calabria, Theo e Dumfries

In particolare, proprio nella stracittadina milanese, sono arrivate tre espulsioni nel finale: prima a Theo Hernandez e Denzel Dumfries per una mini rissa, poi a Calabria per un colpo al volto di Frattesi. Per i primi due una giornata di squalifica e una multa di diecimila euro, mentre il capitano rossonero è stato fermato per due turni.

Gli altri squalificati

Squalificati per una sola giornata dopo l'ammonizione in diffida, invece, Antonio Candreva (Salernitana), Armand Laurentie (Sassuolo), Karol Linetty (Torino), Diego Llorente e Leandro Paredes (Roma), Andre Luvumbo (Cagliari) e Fikayo Tomori (Milan).