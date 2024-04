Milan, Pioli sul futuro di Ibrahimovic: "Non so che ruolo avrà"

"Vogliamo dimostrare chi siamo, con la Juve servirà lottare, essere concentrati e determinati per difendere il secondo posto". Lo ha detto Stefano Pioli . L'allenatore del Milan è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. Si torna a parlare anche della sfida persa lunedì valsa il tricolore aritmetico dell'Inter: "Non possiamo fermarci a queste delusioni, vogliamo riscattarci. Soffriamo di queste situazioni ma abbiamo il dovere di rialzarci ".

Pioli e le ore successive al derby

Ma Pioli, a proposito del derby e dello scudetto appena vinto dall'Inter, fa anche una distinzione tra le due squadre: "L'Inter è da quattro anni la più forte e ha vinto due scudetti, noi i più forti non lo siamo mai stati e comunque abbiamo lottato dando tutto. Comunque vedere gli altri festeggiare è un dolore". Infine sul ruolo di Ibrahimovic: "Era qui nei giorni scorsi, è sempre vicino a noi, ci sostiene per uscire da questo momento negativo. In futuro non so che ruolo avrà, ma lui ama il Milan e prenderà le decisioni migliori per il club".