Juve-Milan: Maignan out, Sportiello tra i pali. Il motivo

Mike Maignan si siede in panchina per la sfida tra Juventus e Milan . Il portiere dei rossoneri ha dato forfait all'ultimo secondo e non sarà della partita: al suo posto gioca il suo vice Sportiello . Come all'andata, il francese non giocherà contro la squadra di Allegri.

Milan, Maignan non gioca contro la Juve

Durante il riscaldamento allo Stadium, Mike Maignan ha accusato un risentimento all'adduttore. Pioli ha dunque deciso di far scendere in campo dal primo minuto Sportiello, con il francese che si è comunque seduto in panchina per sostenere la squadra. Maigna aveva saltato anche la gara a San Siro, decisa da una rete di Locatelli. In quel caso però per il Milan aveva giocato Mirante, dato che anche Sportiello era infortunato.