Diretta Juve-Milan: parità nel big match LIVE

Il big match della 34esima giornata di Serie A tra Juventus e Milan termina 0-0. Tante le occasioni dei bianconeri per vincere la gara, clamorosa quella di Rabiot nel finale con la respinta sulla linea di Thiaw. La squadra di Allegri però non riesce a concretizzarle: aggiornamenti in tempo reale.

Allegri non riesce a centrare il colpo da tre punti: clicca QUI per seguire la diretta con le sue parole nel postpartita.

19:54

90' + 4' - La partita finisce qui

La sfida tra Juventus e Milan finisce 0-0: tanto occasioni per i bianconeri che però non riescono a concretizzare.

19:53

90' + 3' - Assedio Juve

Attacca solo la Juventus: dopo il giro palla al limite dell'area, Miretti scaglia un bel tiro a giro dalla sinistra. Palla che si spegne di poco sopra.

19:46

86' - Occasione clamorosa per la Juve

Chiesa la mette in mezzo per McKennie che di testa la manda verso la porta. Indecisione di Sportiello, la palla rimane lì e Rabiot a porta libera non riesce e a metterla dentro per la respinta di Thiaw.

19:41

81' - Miretti per Yildiz

Ultimo cambio per Allegri: esce Yildiz, entra Miretti.

19:40

80' - Milan in avanti

Riparte il Milan ancora con Leao che si accentra e calcia a giro: Cambiaso devia il pallone in angolo. Nulla da corner.

19:33

73' - Sportiello ancora protagonista

Chiesa si libera sulla sinistra, Milik di testa da buona posizione riesce a inquadrare la porta, senza però angolare: ci arriva ancora Sportiello.

19:31

71' - Esce Giroud

Cambio per il Milan: esce Giroud dopo uno scontro con Bremer, entra Okafor. Per la Juve esce Weah ed entra McKennie.

19:25

65' - Milan pericoloso

Si accende Leao e si accende il Milan: il portoghese ha guidato la ripartenza, ha poi ceduto il tiro a Loftus-Cheek che la mette di poco al lato.

19:22

62' - Cambi per Juve e Milan

Per la Juventus escono Kostic e Vlahovic: entrano Chiesa e Milik. In casa Milan esce Adli ed entra Bennacer.

19:19

59' - Altra chance per Yildiz

Bel pallone dalla trequarti partito dai piedi di Rabiot: Yildiz tutto solo in area impatta con il pallone ma non riesce a trovare la porta.

19:18

58' - Occasione sciupata da Yildiz

Dopo un corner in favore del Milan, riparte la Juve con Yildiz che galoppa arrivando fino alla trequarti avversaria, ma viene fermato da Loftus Cheek nel 2 contro 3 insieme a Vlahovic.

19:10

50' - Doppio miracolo di Sportiello

Break improvviso di Kostic che calcia forte sul primo palo, respinge Sportiello. Sulla ribattuta c'è Danilo, ma ancora una volta il portiere rossonero non fa passare il pallone.

19:08

48' - Spinge il Milan

Coast to coast di Musha che si fa tutto il campo fino al limite dell'area di rigore, serve Giroud ma il pallone è troppo arretrato.

19:05

45' - Inizia il secondo tempo

Inizia il secondo tempo della sfida tra Juventus e Milan: primo possesso della ripresa per i rossoneri.

18:50

Maignan in panchina: il motivo

Tra i pali del Milan all'ultimo secondo è sceso in campo Sportiello: ecco il motivo.

18:47

45' + 2' - Finisce il primo tempo

Termina il primo tempo della sfida tra Juventus e Milan: 0-0 allo Stadium.

18:47

45' + 2' - Vlahovic pericoloso da punizione

Musah commette fallo su Vlahovic poco fuori l'area: la punizione la batte il serbo che fa passare il pallone in mezzo alla barriera, Sportiello respinge.

18:39

39' - Attacca la Juve

Weah mette in mezzo la palla da buona posizione, ma finisce troppo alta e non ci arriva nessuno.

18:35

35' - Chance per il Milan

Occasione per i rossoneri: Pulisic mette il pallone in mezzo per Loftus-Cheek in area. L'ex Chelsea la impatta di testa ma non riesce a inquadrare la porta.

18:29

29' - Angolo per il Milan

Musah salta bene Rabiot e prova a calciare, Cambiaso devia e mette in angolo. Batte Florenzi, ci arriva Gabbia di testa ma non inquadra la porta.

18:21

21' - Ci prova il Milan

Prova a farsi vedere il Milan dalle parti di Szczesny: palla profonda di Florenzi dalla difesa verso Giroud. Buona la marcatura di Gatti che non permette al francese di agganciare il pallone.

18:16

16' - Juve in avanti

Ancora Juve in avanti: Kostic ha parecchio spazio per crossare, vuole la testa di Vlahovic ma il pallone scivola in fallo laterale.

18:08

8' - Primo squillo di Vlahovic

Primo squillo della Juventus con un tito di sinistro di Vlahovic, che però non riesce a dare potenza da posizione favorevole.

18:00

1' - Inizia la partita senza Maignan

Inizia la sfida tra Juventus e Milan. Forfai dell'ultimo secondo tra i rossoneri: risentimento per Maignan, gioca Sportiello.

17:50

Allegri spiega la titolarità di Yildiz

Le parole di Allegri nel pre partita ai microfoni di Dazn: "Siamo alla ricerca di punti per entrare in Champions. Dobbiamo fare una partita giusta contro una squadra forte. Yildiz? A Roma c'è stato un dispendio di energie importanti quindi gioca lui. Poi quelli in panchina sono pronti a dare una mano".

17:40

Milan, parla Pioli

Anche l'allenatore del Milan Pioli ha analizzato il match: "Mi aspetto di vincere la partita perchè ne abbiamo la qualità. Difficile tenere da parte quello che arriva da fuori perchè non possiamo controllarlo, ma possiamo controllare le nostre prestazioni. La fascia da capitano a Leao è solo per una questione di presenze. Non c'è bisogno di dargli responsabilità, sa cosa vuol dire indossare questa maglia".

17:35

Juve, le parole di Vlahovic

Vlahovic ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara: "Partita importante che ci può dare un'ulteriore spinta per finire bene l'anno e raggiungere il secondo posto che è un nostro obiettivo. I miei obiettivi sono tutti al servizio della squadra. Mi trovo bene sia con Chiesa che con Yildiz, l'importante è che vinciamo. Per me non è importante chi gioca".

17:30

Juve-Milan: il pronostico degli scommettitori

Il big match della 34esima giornata di Serie A attarea l'attenzione di tutti gli scommettitori: ecco il loro pronostico.

17:15

Le scelte ufficiali di Pioli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

17:00

La formazione ufficiale della Juventus

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Allianz Stadium - Torino