Ibrahimovic e Pessotto, che emozione per l'abbraccio prima di Juve-Milan

TORINO - Juve-Milan non è stata solo la partita tra la seconda e la terza in classifica, ma anche l'occasione per due vecchi amici come Pessotto e Ibrahimovic di incontrarsi e abbracciarsi di nuovo. Prima dell'inizio della sfida l'ex difensore bianconero e il dirigente rossonero si sono salutati a bordocampo tra risate e abbracci, loro che in carriera hanno condiviso due anni alla Juventus.