Milan, Pioli parla del suo futuro: la risposta alla domanda sul Napoli

Il futuro di Stefano Pioli è sempre più lontano dal Milan . L'allenatore difficilmente rimarrà sulla panchina dei orssoneri anche nella prossima stagione ed è in lizza per quella del Napoli , anche se in pole per gli azzurri rimane Gasperini. Nella conferenza stampa prima della gara casalinga contro il Genoa, Pioli è stato interpellato sulle voci che lo vogliono vicino al Napoli.

Le parole di Pioli

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Nessun pensiero, se non le prossime quattro partite. A fine campionato incontrerò il Club e vedremo cosa fare". E sugli altri apprezzamenti da parte degli altri club: "Avete aspettate tanto, aspettate ancora un po' per parlare del futuro. Il lavoro non è finito. Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro. La cosa reale è che ho un altro anno di contratto col Milan e che non parlerò con nessun altro club finché sono sotto contratto con il Milan".