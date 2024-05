Napoli, l'allenatore? Il suo nome è nessuno

Attesa, tiepida passione, sindrome Cortellesi (c’è ancora domani), operazione quadrifoglio per la panchina azzurra, preferenze e referenze, e scétate Carulì allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. Chissà chissà domani chi ci metterà le mani, proclama Salvatore pittore di alici. Avevamo quattro allenatori al bar che Aurelio vuole cambiare il mondo, riferisce Pasquale Pazienza giornalista on-line. Tra un bicchiere di coca e il 4-3-3 Aurelio tira fuori i suoi perché e propone i suoi farò, aggiunge Saverio Malaspina ragioniere. Di Italiano non si parla più, ora abbiamo tre allenatori al bar, comunica Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Sono rimasti in tre, tre molto rari e tre giganti sulla strada longa longa di Castelvolturno, specifica Gennaro Piromallo salumiere. Don Ciccio voi che cosa sapete, chiede Salvatore pittore di alici. Aurelio sta pensando, risponde don Ciccio portiere di palazzo, Conte è in cima ai suoi pensieri, Pioli sulla destra dei suoi pensieri, Gasperini sulla sinistra. Stando così le cose, Aurelio mi sembra in croce, osserva Salvatore pittore di alici. Ci sono novità, interrompe Peppino cameriere, Conte andrà in Inghilterra. Ora abbiamo due allenatori al bar, puntualizza Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ma voi credete che Gasperini, prossimamente in Champions con l’Atalanta, scenderà a Napoli senza neanche un due di coppe, domanda Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Tra Bergamo alto e Napoli in basso, penso proprio di no, afferma Saverio Malaspina ragioniere. E così abbiamo un solo allenatore al bar, sentenzia Salvatore pittore di alici.

Non vorrei che si ripeta quello che è successo l’anno scorso quando Aurelio aveva sottomano venti allenatori, la