Pioli sul futuro al Milan: “Non so cosa succederà adesso”

Pioli: "Sono tanti mesi che si parla..."

L'allenatore rossonero ha parlato proprio di questo e di quella che sarà la prossima partita contro la Salernitana ai microfoni di Sky Sport: "Sensazioni? Sarà l'ultima partita di campionato e poi vedremo. Sono tanti mesi che si parla di questa cosa e devo dire che la squadra è stata veramente brava perché non è facile seguire in un allenatore in una situazione del genere. Io non ho avuto difficoltà perché il gruppo è stato compatto, abbiamo fatto un buon campionato. Il rammarico è l'uscita dalla Champions e l'uscita con la Roma, poi in Serie A siamo stati all'altezza di tutti tranne che dell'Inter".

"Io non ho ancora parlato con nessuna squadra"

In conclusione: "Non ho appuntamenti con la società, non so cosa succederà questa settimana, se sarà prima o dopo. Io non ho parlato con nessun'altra squadra perché ho troppo rispetto del Milan per quello che abbiamo fatto in questi anni e ci non sto pensando dopo cinque anni belli e intensi.