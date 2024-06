Di Canio, bordata a Leao: "Vinicius ha fame, non come chi pensa al rap"

Paolo Di Canio è tornato a "bacchettare" Leao. L'opinionista di Sky Sport ha elogiato a più riprese Vinicius Junior , protagonista della vittoria del Real Madrid in finale di Champions League contro il Borussia Dortmund . Il fuoriclasse brasiliano è stato preso come modello di riferimento per effettuare un paragone con altri calciatori. L'accostamento a Leao , in tal senso, appare evidente.

Di Canio su Leao, cosa ha detto l'ex Lazio?

Negli studi di Sky Sport, Di Canio ha ribadito: "Hai capito la forma mentis, la fame e la rabbia di Vinicius? Sicuramente ha i suoi hobby, si divertirà con gli amici e giocherà a play station come i ragazzi della sua età, ma non ha la priorità di sbrigarsi in allenamento perché deve registrare le canzoni rap di 8 ore, ponendo questo come priorità piuttosto che giocare. Non è che ce l'ho con qualcuno, ma è uno spreco di energie a prescindere. Ti devi riposare e rigenerare". Il riferimento è chiaramente tutto per Leao. L'attaccante del Milan ha pubblicato già due album: "Beginning" e "My Life in Each Verse".