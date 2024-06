Nasce il Milan di Fonseca: ecco i due moduli del tecnico

Valigie pronte per il ritorno in Italia dopo due anni di esperienza in Francia. Da oggi parte la settimana che porterà Paulo Fonseca a diventare il nuovo allenatore del Milan , per lui un rientro in serie A dopo averla lasciata a fine campionato 2021 in seguito al biennio con la Roma. Il portoghese è stato scelto dal gruppo dirigenziale rossonero dopo una serie di valutazioni e di riflessioni, e dopo una lunga attesa il club è pronto ad annunciare il nuovo allenatore. La nota del Milan arriverà entro venerdì , in queste ore verranno sistemati gli ultimi dettagli burocratici, insomma tutta la documentazione necessaria per poter comunicare ufficialmente il nuovo tecnico. L’attesa è stata piuttosto lunga , infatti basti pensare che la separazione con Stefano Pioli è avvenuta il 24 maggio scorso, ma già da almeno tre settimane si stava procedendo con l’individuazione del sostituto. In primis il nome forte è stato Julen Lopetegui , successivamente Moncada, Ibrahimovic e Furlani hanno optato per Fonseca. Il suo agente ha avuto diversi incontri con il club prima di trovare la quadra dal punto di vista dell’ingaggio e degli anni di contratto. Fonseca firmerà per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, comprensivi di bonus, per due stagioni con opzione sulla terza.

Milan, Fonseca torna in Italia

Chi lo conosce assicura che nel corso degli anni in Francia, alla guida del Lilla, Fonseca sia cresciuto e maturato. Un’esperienza formativa che consegnerà al Milan una persona più preparata e con soluzioni tattiche diverse rispetto all’allenatore conosciuto in Italia con la Roma. Fonseca ha cambiato anche parte del suo staff atletico per cercare di ridurre il numero degli infortuni, uno dei problemi più gravi riscontrati nell’ultima esperienza italiana. E non vede l’ora di guidare una big del calcio europeo con il Milan. Per la prima volta, eccezion fatta per l’esperienza in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, Fonseca ha la pressione sulle spalle di dover subito vincere. Guiderà una squadra attrezzata per andare lontano in Champions e che vuole contrastare le solite rivali per il titolo del prossimo campionato italiano. Ma questo fattore non lo spaventa, semmai lo galvanizza. Non vede l’ora di cominciare l’avventura in rossonero e provare a scacciare qualche pregiudizio nei suoi confronti. Ha subito l’occasione per farlo durante l’estate con le amichevoli di lusso organizzate dal club. Il Milan sfiderà il Real Madrid, il Barcellona e il Manchester City tra fine luglio e inizio agosto, e saranno i primi test indicativi per il nuovo allenatore.

Milan, i due moduli di Fonseca

Intanto a grandi linee Fonseca sta già lavorando con il club per alcune strategie da mettere in atto nell’immediato. Infatti la settimana sarà importante sul fronte calciomercato, sia con i riscatti dei giocatori in prestito sia per la chiusura dell’affare Zirkzee. Ma Fonseca ha chiesto di rinforzare anche la fascia destra, il Milan vuole accontentarlo. Proporrà sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1, sistemi di gioco che i rossoneri conoscono già perché usati in passato con Stefano Pioli. L’idea è un Diavolo a trazione anteriore, senza però trascurare la fase difensiva. Uno dei primissimi obiettivi per l’anno che arriverà è ridurre il numero di gol, ben 49 solo in campionato nella scorsa stagione con Pioli.