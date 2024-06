Zirkzee al Milan, cosa manca e tutte le cifre: il nodo sono le commissioni

Il Milan vuole mettere a segno un colpo in attacco per l’estate . C’è tutta l’intenzione del club di fare un tentativo per obiettivi complicati ma che allo stesso tempo, se andassero in porto, infiammerebbero la piazza. Il nome che mette d’accordo tutta la dirigenza al quarto piano di via Aldo Rossi è Joshua Zirkzee del Bologna . Il 23enne sarebbe l’acquisto in grado di riportare entusiasmo in una piazza depressa dopo un finale di stagione deludente e anche per l’arrivo di un allenatore che non esalta la folla. Zirkzee da mesi è sempre stato l’obiettivo di Moncada, Furlani e Ibrahimovic ma ci sono stati alti e bassi nel corso del tempo.

Milan-Zirkzee, c'è un problema

La partita più importante si gioca sulle commissioni chieste dall’agente di Zirkzee, addirittura 15 milioni di euro. Kia Joorabchian vuole il massimo per questo trasferimento e ha formulato una richiesta che attualmente i rossoneri non vogliono soddisfare. E’ sia per una questione di principio che di linea interna alla società. Una cifra così alta non è stata mai pagata dai rossoneri nelle recenti trattative di mercato. Ma si sta lavorando proprio su questo fronte, con la fiducia di poter arrivare a dama. Il Milan vuole scendere ben al di sotto dei 10 milioni di euro, e sta facendo leva anche sulla voglia di Zirkzee di legarsi al club milanista. Infatti l’olandese ritiene il progetto del Diavolo uno dei migliori per la sua crescita. Vorrebbe restare in Italia e l’idea di giocare accanto a Leao e Pulisic lo esalterebbe. Servirà tutta l’abilità contrattuale di Furlani e Moncada, oltre che di Ibrahimovic, per concludere l’operazione.

Zirkzee, il Milan pronto a pagare la clausola

Ma per arrivare a discutere delle commissioni e dell’ingaggio del giocatore, il Milan aveva già messo in preventivo di dover pagare la clausola da 40 milioni di euro al Bologna. E’ possibile che nei prossimi giorni arrivi la comunicazione ma è una cifra che il club aveva già deciso di spendere. La clausola d’altronde non è valida solo per il Bayern Monaco ma per tutte le società. L’ultimo ostacolo sono le commissioni, se il Milan riuscisse a superare questo scoglio prenderebbe il numero nove del Bologna.

Milan, Zirkzee l'erede di Giroud

Zirkzee avrà il compito di aprire un nuovo ciclo al Milan dopo i tre anni di Olivier Giroud. A Milanello verrebbe accolto con entusiasmo anche dai giocatori rossoneri, che lo hanno affrontato sul campo e hanno capito le doti e le qualità tecniche del giocatore. Infatti l’olandese aveva stupito tutto il pubblico di San Siro a fine gennaio in una partita di campionato terminata 2-2, quando segnò proprio contro il Milan col il suo Bologna. Un giocatore che già aveva fatto capire in quell’occasione di non soffrire uno stadio che ha visto giocare grandi campioni in passato. La stagione per lui è stata esaltate con la conquista della Champions League e con 12 reti in tutte le competizioni, ma con grandi margini di miglioramento sotto l’aspetto realizzativo. Ora i rossoneri sono pronti a fare uno sforzo economico per mettere a segno un colpo importante.