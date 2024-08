Fonseca: "Molto soddisfatto del mercato. Mi piace la nuova Champions"

A poco più di 24 ore da Lazio-Milan, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di rossoneri, a ridosso del gong finale del calciomercato . Dal possibile acquisto dello svincolato Rabiot alla partenza di Saelemaekers , in cambio di Tammy Abraham , fino ad arrivare ai sorteggi di Champions League andati in scena nella giornata di ieri .

Fonseca: "Abraham? Non voglio parlare di cose non ufficiali"

Alla vigilia della sfida dell'Olimpico, Paulo Fonseca ha tracciato un primo bilancio del lavoro fatto sul mercato dalla società rossonera, senza tralasciare trattative e scelte di formazione: "Siamo in contatto tutto il giorno. Parliamo di tutto. Ovviamente ci sono cose che io non posso decidere ed è la società a farlo. Il rapporto con la società è il migliore possibile. Niente da dire e ho già detto che sono molto soddisfatto del lavoro sul mercato. Abraham? Non voglio parlare di cose non ufficiali. Domani mi aspetto i convocati. Niente, oggi ci saranno quattro giovani convocati. Non abbiamo Morata, non abbiamo Luka con la lombalgia, ma abbiamo Okafor e Camarda. Jovic è infortunato in questo momento, è fuori. Saelemaekers non è ufficiale, ma dobbiamo capire le intenzioni dei giocatori. Se il giocatore vuole avere l'opportunità di giocare di più dobbiamo rispettare l'intenzione".

Fonseca sul sorteggio di Champions: "Mi piace il nuovo formato2

Sorteggio di Champions, sulla carta, benevolo per il Milan di Paulo Fonseca, che ha detto la sua sul nuovo format ideato dalla UEFA di Ceferin: "Ho tanto da pensare prima della Champions, ma posso dire che il formato mi piace molto: hai la possibilità di avere più partite con grandi squadre, ma anche portare grandi squadre in altri Paesi più piccoli nel calcio. Il sorteggio è molto equilibrato. Con questo formato sono partite equilibrate. Abbiamo il Liverpool, il Real Madrid e il Leverkusen che sono grandi, ma anche le altre che sono forti. Mi sembra equilibrato, com'è il formato".