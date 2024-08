Sorteggi Champions, come funziona: una sola pallina e l'algoritmo sceglie

L i 36 club in lizza verranno divisi in 4 fasce da 9 squadre ciascuna, suddivise in base al ranking Uefa per club con l’eccezione di un posto in prima fascia che spetta di diritto al Sono vietati i derby, ma decade il blocco per le teste di serie che - rispetto all’abitudine del passato - potranno giocare anche contro formazioni della prima fascia e dare vita a veri e propri big match continentali fin da subito. In più ogni singola compagine potrà affrontare al massimo due club di una medesima federazione e sarà il software, con tempi fulminei, a garantire che tutte le discriminanti vengano rispettate senza svarioni. e care vecchie palline resistono ancora. La nuova formula della rinnovata Champions League non le ha fatte sparire del tutto, anche se avranno un ruolo non più da protagoniste assolute come avveniva fino alla passata stagione. Sarà un’altra cosa, soprattutto in relazione a quegli attimi infiniti in cui la famigerata manina pescava ogni singola squadra. Oggi a Montecarlo, suddivise in base al ranking Uefa per club con l’eccezione di un posto in prima fascia che spetta di diritto al Real Madrid campione uscente. Le palline pescate dalla mano di turno serviranno soltanto a scandire l’inizio del sorteggio: si partirà dalla prima fascia, verrà estratta una squadra e a quel punto sarà il software a determinare l’accoppiamento con 8 diverse avversarie. Due da ogni fascia, una da sfidare in casa e una in trasferta., ma decade il blocco per le teste di serie che - rispetto all’abitudine del passato - potranno giocare anche contro formazioni della prima fascia e dare vita a veri e propri big match continentali fin da subito. In più ogni singola compagine potrà affrontare al massimo due club di una medesima federazione e sarà il software, con tempi fulminei, a garantire che tutte le discriminanti vengano rispettate senza svarioni.

Il format