Morata rasato a zero, il motivo del nuovo look: il bel gesto che emoziona

Morata rasato: il motivo

Poche ore prima della partita, Theo Hernandez aveva svelato il nuovo taglio di Morata con una faccina sorridente sui social. L'attaccante si è rasato a zero i capelli per somigliare ai bambini oncologici degli ospedali a cui va spesso a fare visita. Il giocatore è sempre stato vicino alla tematica, tant'è che lo scorso luglio, durante i festeggiamenti in Spagna per l'Europeo vinto, aveva fatto salire col palco insieme a lui una bambina malata di cancro.