Milan-Lecce diretta Serie A, Pulisic triplica: segui la partita di campionato LIVE

MILANO - Il Milan cerca conferme. Dopo le vittorie contro Venezia e Inter, la squadra allenata da Paulo Fonseca ospita a San Siro il Lecce. Un eventuale successo contro i salentini proietterebbe la squadra rossonera al primo posto in classifica in attesa delle altre partite della sesta di campionato. Il tecnico rossonero lancia dal primo minuto l’ex romanista Abraham in coppia con Morata. Segui la diretta