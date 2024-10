Morata, tutta la verità su Alice Campello: "Ecco perché ci siamo separati"

Morata: "Rottura con Alice? Ho la coscienza pulita"

Durante la chiacchierata con il giornalista Alberto Herrera, pubblicata in anteprima dal "Partidazo de COPE", Alvaro Morata ha raccontato i motivi che hanno portato alla separazione con Alice Campello, modella veneta con cui ha messo al mondo quattro bellissimi figli: "La gente non capisce che non esistono terze parti. Io e Alice abbiamo opinioni diverse sulla vita ed è per questo che è finita. Ho dovuto leggere di tutto. Ho la coscienza molto pulita riguardo all'infedeltà, ma questo è principalmente per i miei bambini. Alice mi ha aiutato moltissimo e posso solo dire cose positive di lei. I miei figli? Voglio che siano felici. Nel calcio come in qualsiasi altra cosa vogliano fare. Il loro padre li sosterrà sempre".