Fonseca: "Noi penalizzati dal rinvio di Bologna-Milan. Napoli squadra fortissima"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli , Paulo Fonseca è tornato a parlare del rinvio della partita con il Bologna: "È stato difficile gestire questo momento, perché quando abbiamo fatto la rifinitura non sapevamo ancora se avremmo giocato. Noi volevamo giocare, siamo stati penalizzati sotto questo punto di vista. Volevamo giocare anche per le squalifiche, adesso ci mancheranno Theo e Reijnders ".

Milan, Fonseca: "Non c'è nessun caso Leao"

L'allenatore rossonero ha poi parlato del Napoli: "E' una squadra fortissima con un allenatore fortissimo come dimostra la classifica, che sta in un buon momento. Arriva qui motivatissimo per affrontarci, ma anche noi lo siamo per giocare questa partita. Non dirò la formazione. Leao ha lavorato bene come sempre, non è un problema e non c'è un caso".