Fonseca in conferenza con una maglia che fa discutere: social scatenati

Il futuro di Paulo Fonseca con il Milan è appeso a un filo: dopo il pareggio contro la Roma , l'allenatore dei rossoneri è sempre più vicino all'esonero ( LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI ). Il tecnico portoghese ha negato di aver avuto un confronto con la dirigenza nel post partita, ma si fa spazio il nome del connazionale Sergio Conceicao . Una situazione che sta facendo scatenare i social, anche a causa della maglia indossata da Fonseca in sala stampa .

Milan, Fonseca e la maglia che fa scatenare i social

Nella consueta conferenza dopo le partite nella "pancia" di San Siro, l'allenatore ha indossato una maglietta nera con la scritta "OFF". Off White è uno degli sponsor del Milan, ma in questo momento sembra rimandare al termine della sua avventura con il Milan.