Fonseca diretta esonero a un passo: Conceicao pronto a subentrare al Milan. Segui LIVE

Paulo Fonseca è a un passo dall'esonero dopo il pareggio a San Siro del Milan contro la Roma (1-1) . L'allenatore dei rossoneri è stato espulso al 43' del primo tempo in seguito a un calcio di rigore non concesso per un presunto fallo di Pisilli su Reijnders . Sergio Conceicao sarebbe pronto a prendere il posto del collega portoghese. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

0:26

Fonseca conferma il suo esonero: "Sono fuori dal Milan"

Fonseca a Sky ha annunciato la fine del suo rapporto con il Milan: "È vero, sono fuori dal Milan. È la vita, la mia coscienza è calma. Ho fatto tutto quello che potevo. Ciao".

0:25

Sergio Conceicao, lo score in Serie A da giocatore

Sergio Conceicao ha totalizzato 137 presenze, realizzato 13 gol e offerto 21 assist nella sua esperienza in Serie A da calciatore con le maglie di Lazio, Parma e Inter.

0:25

Caressa, sfogo su Fonseca in diretta tv

Caressa, sfogo su Fonseca in diretta tv: "Non lo mandi a parlare se sai che...". LEGGI TUTTO

0:20

Sergio Conceicao, cosa ha vinto da allenatore

Sergio Conceicao ha vinto per tre volte il titolo di campione di Portogallo con il Porto, con il quale ha alzato anche quattro Coppe di Portogallo, tre Supercoppe e una Coppa di Lega portoghese. Nel 2011 ha vinto la Coppa del Belgio con lo Standard Liegi.

0:14

Conceicao-Milan, i dettagli dell'intesa

Accordo di sei mesi con opzione di rinnovo, un milione fino a giugno: i dettagli dell'intesa tra il Milan e Conceicao, atteso domani a Milano.

0:11

Il Milan ha comunicato l'esonero a Fonseca

L'esonero è stato confermato a Fonseca dal club: ormai manca solo l'annuncio ufficiale.

0:10

Fonseca, espulso: la frase urlata all'arbitro

Serata all'insegna della grande tensione per Paulo Fonseca, espulso al 43' di Milan-Roma: cosa ha urlato all'arbitro dopo essere allontanato dal campo. LEGGI TUTTO

00:02

Como-Milan, esordio in Serie A da allenatore per Conceicao?

Conceicao esordirebbe in campionato il prossimo 14 gennaio in trasferta contro il Como. CONSULTA IL CALENDARIO

23:55

Fonseca in conferenza con una maglia che fa discutere

Fonseca in conferenza con una maglia che fa discutere: social scatenati. LEGGI TUTTO

23:50

Fonseca è ottavo con il Milan

Fonseca è ottavo con il suo Milan dopo l'1-1 casalingo con la Roma. LA CLASSIFICA AGGIORNATA

23:45

Conceicao atteso domani a Milano

Arrivano aggiornamenti, sempre più vicino l'esonero di Fonseca: Conceicao è atteso domani a Milano.

23:43

Milan, il 31 dicembre la partenza alla volta dell'Arabia Saudita

Il Milan domani riposerà: partirà alla volta dell'Arabia Saudita martedì 31 dicembre, come confermato da Fonseca in diretta tv. Sull'aereo dei rossoneri potrebbe salire Conceicao, pronto a raggiungere Milano.

23:36

Conceicao, no al Wolverhampton in attesa del Milan

Conceicao aspetta il Milan. L'allenatore del Porto ha declinato le offerte del Wolverhampton e di alcuni club brasiliani, di fatto ha temporeggiato in attesa della possibilità di arrivare alla guida del club rossonero.

23:35

Fonseca: "Mi aspetto di essere in panchina in Supercoppa"

Fonseca in conferenza stampa: “Non ho avuto nessun confronto con Ibrahimovic o altri membri della dirigenza. Non so nulla. Non ho ricevuto alcun segnale di un esonero, quindi mi aspetto di essere in panchina in Supercoppa. Sono pronto a lavorare“.

23:30

Fonseca sicuro della sua permanenza, Conceicao alla finestra

Nonostante la sicurezza espressa da Fonseca, qualora venisse confermato il suo esonero, ipotizzato negli scorsi giorni e ora molto probabile, Conceicao firmerebbe un contratto fino a giugno del 2025 con opzione di rinnovo in favore del club.

23:21

Fonseca: "Supercoppa? Prima riguarderò questa partita"

Fonseca: "La Supercoppa? Adesso è tempo di andare a casa. Prima riguarderò questa partita, poi ragioneremo sulla Supercoppa".

23:20

Fonseca: "Espulsione? Ho esagerato, ma guardate le immagini..."

Fonseca: "L'espulsione? Ho esagerato ma guardate le immagini. Io non le commento. Non ho davvero nulla da aggiungere. La squadra è stata aggressiva, non ha lasciato giocare la Roma, abbiamo recuperato, abbiamo creato occasioni ma non siamo stati bravi a concretizzarle".

23:18

Fonseca: "Meritavamo di vincere"

Fonseca: "Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per andare in vantaggio, nel secondo tempo abbiamo perso qualcosa con la sostituzione di Chukwueze concedendo qualche contropiede. Meritavamo di vincere".

23:16

Fonseca: "Nessun confronto con Ibra, mi sento al sicuro"

Fonseca a Dazn: "Ho avuto un confronto duro su Ibrahimovic? Non ho parlato con nessuno. Non posso commentare una cosa che non è successa. Mi sento solido e sicuro sulla panchina del Milan, perché no? Non ho parlato con nessuno".

23:15

Conceicao, debutto contro suo figlio Francisco?

Sergio Conceicao potrebbe debuttare contro suo figlio Francisco in Supercoppa: un incredibile incrocio del destino che metterebbe di fronte l'ex centrocampista di Lazio e Inter con l'attuale talento emergente della Juve.

23:10

Conceicao-Milan: spuntano i dettagli della possibile intesa

Il pareggio non ha lasciato soddisfatto il Milan, che è orientato a esonerare Fonseca. Sergio Conceicao sarebbe pronto a sostituire il suo connazionale: l'ex Porto si legherebbe al club rossonero con un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in favore del club.

23:05

Milan-Roma 1-1

Milan-Roma è finita 1-1: gol di Reijnders e Dybala. RIVIVI LA DIRETTA DEL MATCH

Stadio Meazza - Milano