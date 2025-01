Conceiçao prima di Juve-Milan: "Leao non può accontentarsi di 10 gol. Pulisic non ci sarà"

A due settimane di distanza dalla sfida di semifinale di Supercoppa, è di nuovo Juventus-Milan . Domani, sabato 18 gennaio alle 18:00, le due squadre si sfideranno all'Allianz Stadium di Torino. Nella conferenza stampa della vigilia, Sergio Conceiçao ha presentato la partita: "Due squadre forti, che hanno giocatori molto interessanti. Loro hanno fatto una bella partita contro l'Atalanta, noi stiamo lavorando su piccole cose, che per me sono grandi. Dobbiamo essere pronti, avere l'atteggiamento giusto per arrivare ai nostri obiettivi".

Conceiçao: "Non mi piace il mercato di gennaio"

Chi non prenderà parte a Juventus-Milan è Pulisic. Riguardo lo statunitense Conceiçao ha dichiarato: "Non ci sarà. Non mi va di bluffare. Ha ancora un po' di fastidio, non lo voglio rischiare. Niente di grave". Quindi, l'allenatore ha parlato di Leao: "Oggi ho parlato con lui, Ha una capacità incredibile sui test fisici, ma può fare di più. Io lavoro su questo: non voglio che sia contento con 10 gol, deve puntare a farne 20". Mentre sul mercato ha risposto: "Non mi piace tanto il mercato di gennaio, è aperto per troppo tempo e crea sempre emozioni non positive nei giocatori".

Per quanto riguarda la formazione di domani: "Non credo che Bennacer e Fofana non possano coesistere. Anzi, giocheranno tutti e due. Di solito non dico chi gioca, ma la formazione che esce sui giornali è sempre giusta".