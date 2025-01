Ibrahimovic chiarisce sulla lite Conceicao-Calabria: "A me è successo mille volte"

Nel corso dell conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker , Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in merito al litigio tra Conceicao e Calabria al termine di Milan-Parma : “Una situazione con tanta adrenalina, un momento caldo. Sono due vincenti che hanno fatto quello che hanno fatto. A me è successo mille volte. Era importante che la situazione fosse risolta e lo era già prima che entrassi nello spogliatoio. Questa cosa mi è successa al Barcellona , Milan , Inter , Manchester United , Psg . E' normale che succedano queste cose perché tutti vogliono vincere a tutti i costi".

Ibrahimovic: "Conceicao-Calabria? Capello mi ha insegnato che va bene così"

Il dirigente rossonero ha poi aggiunto: “Mi ha insegnato Capello che queste cose vanno bene per la squadra. Conceicao ha le sue emozioni, come Calabria. Se queste cose non succedono vuol dire che non te ne frega di quello che stai facendo. All’esterno può sembrare una immagine negativa, ma succede, l’importante è che sia tutto sotto controllo, abbiamo risolto dopo la fine della partita”.