Conceicao a muso duro con Calabria dopo Milan-Parma: cosa è successo in diretta e i motivi della lite

Calabria e Conceiçao a muso duro in campo al triplice fischio finale: separati da staff e compagni. Milan-Parma non ha regalato solo la clamorosa rimonta dei rossoneri (dall'1-2 al 3-2 dal 92' al 95').

Conceiçao-Calabria, cosa è successo dopo Milan-Parma

Dopo il fischio finale alle telecamere di Dazn non è sfuggita la corsa dell'allenatore portoghese verso Calabria, sostituito al 77' per far posto a Jovic. Conceiçao ha iniziato a dire qualcosa al difensore venendo immediatamente fermato dai giocatori del Milan, che gli hanno impedito di raggiungerlo fisicamente. Lo stesso Calabria non è rimasto in silenzio e ha iniziato a rispondere a Conceiçao venendo trascinato via da altri calciatori.

Resta da capire se Conceiçao ce l'avesse davvero con Calabria o si tratti di un malinteso, oltre al motivo scatenante della sua reazione: potrebbe trattarsi del naturale epilogo di una tensione iniziata in panchina, quando Calabria ha scalciato alcune bottigliette nel momento in cui è stato sostituito.