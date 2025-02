Milan, la rifondazione: il giudizio ai risultati

Alzi la mano chi ha previsto, sia pure in misura ridotta, quel che il Milan di Ibra e Sergio Conceiçao - perché loro due sono stati i registi della rifondazione rossonera - hanno realizzato durante gli ultimi giorni del calcio-mercato invernale. Non l’ha pronosticato nessuno e fin qui c’è da scandalizzarsi. C’era anzi uno scetticismo diffuso (“non faranno granchè, i fondi tengono d’occhio il bilancio, figuriamoci se pagano 35-40 milioni per il centravanti”) - e ora dinanzi alla smentita pubblica e solenne delle critiche rivolte al fondo proprietario, c’è anche chi fa finta di niente secondo antico costume italiano! Bisogna ammetterlo: il Milan e RedBird ci hanno preso in contropiede! La controrivoluzione realizzata si presta a due piani separati di giudizio. Il primo è quello squisitamente calcistico. Per inserire i 5 nuovi esponenti, con le loro rispettive caratteristiche, nel corpaccione della squadra servono tempo, allenamenti ed esercitazioni ripetute. È l’unica ricchezza di cui Conceiçao non può disporre perché il fitto calendario di febbraio lo chiamerà a giocare, tra coppa Italia, campionato, recupero col Bologna e play-off di Champions, ogni tre giorni. Ancora più complicata, sul punto, appare la transizione dal sistema di gioco made in Pioli ed ereditato da Fonseca, a quello gradito a SC, cioè il 4-4-2 che prevederebbe due ali come Pulisic e Leao chiamati a qualche generoso recupero, lasciando Joao Felix al fianco di Gimenez in attacco.