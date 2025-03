Conceiçao carica il Milan: "Dobbiamo lavorare sugli errori, si reagisce vincendo"

MILANO - "Dopo Zagabria l'80% dei gol è stato preso perché accadono cose che succedono una volta sola in stagione". Sono le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Milan, Sergio Conceiçao, alla vigilia dello scontro diretto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League contro la Lazio in programma domani, domenica 2 marzo, alle 20:45 a San Siro. Il tecnico portoghese carica i rossoneri in vista di un match fondamentale: "Come si reagisce? Vincere, vincere, vincere, vincere, vincere. È questo che vogliamo. Siamo coscienti del momento, di quello che è accaduto sia per gli errori nostri sia per quello che non possiamo controllare. Non ci possiamo aggrappare alla sfortuna, ma possiamo lavorare su quello che non va e sugli errori che facciamo. E portare i risultati".