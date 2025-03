Conceiçao diretta conferenza: l’allenatore del Milan trema dopo il ko con la Lazio

23:27

Contestazione dei tifosi del Milan

23:22

Gabbia dopo Milan-Lazio: "C'è delusione, ci prendiamo le nostre responsabilità"

"C'è tanta delusione nello spogliatoio, è normale. Il momento è negativo, è sotto gli occhi di tutti, dobbiamo compattarci come squadra per uscirne. Mancano 11 partite, dobbiamo giocarle al massimo per chiudere la stagione al meglio. Secondo tempo meglio del primo, non va bene, dobbiamo vedere con il mister dove abbiamo sbagliato. È giusto che anche noi ci prendiamo le nostre responsabilità ma dobbiamo restare compatti anche nelle difficoltà. Conceiçao ha detto che 'mancano le basi', qual è la nostra reazione? Non devo essere io a rispondere all'analisi del mister, noi la rispettiamo, lui fa le scelte e ci mette il massimo dell'impegno, poi a volte le cose non escono come vogliamo ed è giusto che ci prendiamo le conseguenze. Devo cercare di migliorare io come il resto della squadra, siamo tutti sulla stessa barca". Così Matteo Gabbia a Dazn.

23:12

Rosso diretto a Pavlovic in Milan-Lazio

23:00

Milan ko contro la Lazio, Conceiçao trema

Contro la Lazio a San Siro è arrivata la terza sconfitta di fila per il Milan di Sergio Conceiçao. Grande attesa per le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa.

San Siro, Milano