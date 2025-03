Milan-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi

La Lazio arriva a San Siro , dopo l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro l'Inter, con la possibilità di sorpassare, almeno momentaneamente, la Juventus e rientrare in zona Champions League. Dall'altro lato il Milan, reduce dalle due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna, guarda a obiettivi diversi. I primi quattro posti appaiono lontani e la lotta per i piazzamenti europei si fa sempre più difficile, specialmente dopo le vittorie di Fiorentina e Bologna . Conceicao e Baroni si giocano punti importanti per la corsa all'Europa. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

20:10

Baroni: "Champions? È ancora lunga"

Le parole di Baroni a Dazn: "Champions? È ancora lunga, ci sono squadre forti che stanno riprendendo il cammino. Sappiamo che oggi è una partita importante e da cui passa molto ma allo stesso tempo i ragazzi sono preparati. Noi vogliamo questo tipo di partite, sono un'opportunità di crescita. Non dobbiamo mai uscire dalla nostra partita, loro hanno molta fisicità e tantissima qualità. Noi dobbiamo lavorare di squadra, di coralità e di gioco. Lo abbiamo sempre fatto e lo faremo anche oggi. Partita di altissimo profilo. Troviamo un avversario di grande spessore. Per noi Castellanos è fondamentale. In questa squadra hanno segnato in tanti e abbiamo fatto gol di squadra più che individuali. Si attacca tutti insieme, Dia come Tchaouna. Dobbiamo dare fiducia, sono ragazzi giovani che hanno bisogno di queste partite per crescere".

20:00

La conferenza di Conceicao

Nel periodo più difficile da quando è al Milan, Conceicao in conferenza ha cercato di caricare i suoi: "Dobbiamo lavorare sugli errori, si reagisce vincendo". Le parole complete.

19:50

Milan, la formazione ufficiale

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, T. Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All: Conceicao.

19:45

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All: Baroni.

19:40

I convocati di Baroni: torna Vecino, out Castellanos

Dopo tre mesi di assenza, torna Vecino tra i giocatori a disposizione di Baroni per la sfida contro il Milan. Insieme a lui rientra anche Patric, mentre rimane fuori Castellanos: la lista completa.

19:35

Dove vedere Milan-Lazio in tv

Milan-Lazio è il secondo big match del weekend di Serie A: a San Siro ci si gioca punti importanti per la corsa ai piazzamenti europei. Info e canali per seguire la sfida di San Siro.

19:30

Il Milan si affida a Gimenez

Santiago Giménez sfida per la prima volta la Lazio in Serie A, ma ci ha già giocato contro: due volte in Europa League e due in Champions, sempre con la maglia del Feyenoord. In quattro incontri, il messicano ha segnato ben cinque gol. La Lazio è la sua seconda "vittima" preferita da quando è arrivato in Europa: in tutte le competizioni ha fatto meglio solo contro il PEC Zwolle, in Eredivisie, segnando sei gol.

19:25

Lazio, l'ultima vittoria a Milano

Nelle ultime 34 partite casalinghe del Milan contro la Lazio, i biancocelesti hanno trovato la vittoria a San Siro solamente una volta: risale al 3 novembre 2019, 2-1 con i gol di Immobile e Correa.

19:20

A San Siro la protesta dei tifosi

Prosegue il clima di tensione in casa Milan. Dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord e le due sconfitte consecutive in campionato, i tifosi rossoneri hanno annnciato che entreranno a San Siro per la sfida contro la Lazio dopo 15 minuti dall'inizio della partita in segno di protesta.

19:15

Milan-Lazio, cresce l'attesa

Tutto pronto a San Siro per il big match tra Milan e Lazio: importanti punti in palio per la corsa all'Europa. Inizio in programma alle 20:45.

Stadio San Siro - Milano