Dove vedere Milan-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno di Milan-Lazio . Scontro diretto in Serie A , in occasione della 27esima giornata di campionato. A pochi giorni di distanza dalla sconfitta contro il Bologna , Conceiçao affronta il suo passato. I biancocelesti vogliono tornare a conquistare i tre punti dopo due pareggi consecutivi. I rossoneri con un sucesso andrebbero a -1 dalla Fiorentina.

Milan-Lazio, l'orario

Milan-Lazio andrà in scena oggi, sabato 1 marzo, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro.

Dove vedere Milan-Lazio in diretta tv

Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Milan-Lazio in streaming

Milan-Lazio sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il big match di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.