Milan-Lazio, protesta la Curva Sud: "Solo per la maglia". Poi entrano i tifosi e partono i cori

MILANO - "Solo per la maglia". Questo lo slogan dei tifosi del Milan che hanno inscenato una contestazione a San Siro in occasione del match della 27ª giornata di Serie A contro la Lazio, che arriva dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord e le due sconfitte consecutive incassate in campionato sui campi di Torino e Bologna.