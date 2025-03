Lazio, Baroni dopo la vittoria sul Milan: "Meritata". E poi svela un retroscena sul rigore di Pedro

MILANO - Marco Baroni esulta dopo la vittoria della sua Lazio a San Siro contro il Milan (1-2) , piegato nel recupero da un rigore conquistato da Isaksen e trasformato con freddezza da Pedro . "Era giusto che fosse lui a calciarlo - ha detto il tecnico biancoceleste ai microfoni di 'Dazn' -. È un ragazzo straordinario. In allenamento non sbaglia mai. Ha sempre detto che è importante non sbagliarli in stadi importanti e pieni di gente. Cosi è stato".

Una vittoria pesante per la Lazio, che stava però per sfumare contro un Milan punito da Zaccagni nel primo tempo ma riuscito a pareggiare con Chukwueze all'84' nonostante l'inferiorità numerica (espulso Pavlovic al 67'): "Per diventare grandi bisogna lavorare e lo stiamo facendo - ha sottolineato Baroni -. C'era bisogno di una partita di personalità .Abbiamo fatto 20 tiri e solamente 5 falli. Sono contento della prestazione e della vittoria, sicuramente meritata. Quando il Milan è rimasto in dieci abbiamo pensato di conservare e non è nelle nostre caratteristiche. Quello è stato un errore".

Non solo applausi però per i suoi da parte di Baroni, che sprona la sua formazione a migliorare in qualche aspetto: "Bisogna crescere nella gestione della gara. Nel primo tempo bisognava segnare ancora, le occasioni sono state tante. La squadra deve essere sempre propositiva e, quando lo fa, i risultati arrivano. Oggi ci serviva questa vittoria importante. Isaksen - ha aggiunto il tecnico biancoceleste - ha potenzialità incredibili, aveva solo bisogno di tirarle fuori. Sta crescendo mentalmente, le qualità ci sono sempre state. Sta diventando determinante".

