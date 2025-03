Lazio, i convocati per il Milan: Baroni ritrova Vecino e Patric, out Castellanos

Marco Baroni ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla partita di stasera contro il Milan al Meazza, match valido per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A. Tra i convocati si rivede dopo più di tre mesi Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano torna a disposizione dopo più di tre mesi stop per un infortunio alla coscia. La sua ultima partita risale infatti al 28 novembre contro il Ludogorets in Europa League. Rientra anche Patric, ancora fuori invece Castellanos.