Reijnders firma il rinnovo con il Milan: "Sono orgoglioso. È un momento difficile"

La storia tra Tijjani Reijnders e il Milan continua. Il centrocampista olandese ha firmato il rinnovo che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2030 . Un accordo importante per il classe '98, una delle poche note liete della stagione 2024/25 del Diavolo, caratterizzata dal cambio di guida tecnica alla vigilia della Supercoppa Italiana. L'arrivo di Conceiçao , al momento, non ha certo risolto i problemi del Milan.

Reijnders: "Orgoglioso di aver rinnovato il contratto. Momento difficile"

Presso Casa Milan, Tijjani Reijnders ha sottoscritto oggi un nuovo contratto con i rossoneri, accettando di continuare la sua esperienza in Serie A nonostante il difficile momento vissuto dalla squadra allenata da Sergio Conceiçao: "Sono orgoglioso di aver rinnovato il mio contratto dopo un anno e mezzo - ha detto l'olandese ai microfoni di Sky Sport -. Mi sento come in famiglia e non vedo l'ora di affrontare le prossime stagioni. Sento questo posto come la mia seconda casa e sono davvero molto felice". Un rinnovo che guarda al futuro, ma il presente rossonero è tutt'altro che roseo, come confermano le ultime tre sconfitte consecutive e il nono posto in classifica: "È un momento difficile, dobbiamo fare meglio ed essere più forti e continuare a credere nel nostro lavoro".

I numeri di Reijnders con il Milan

Tijjani Reijnders ha diventato in poco tempo una delle certezze di questo Milan, prendendo le redini del centrocampo e dimostrando di avere il vizio del gol. Nella stagione 2024/25, il 26enne ha già disputato 40 partite, considerando tutte le competizioni in cui è stata protagonista la formazione rossonera. 12 le reti segnate, arricchite da 3 assist, in poco più di 3.000 minuti giocati. Finora, il ragazzo cresciuto nelle giovanili dell'AZ Alkmaar ha collezionato un totale di 90 presenze, 16 gol e 7 assist in rossonero.