Calciomercato Milan, perché il riscatto di Walker non si discute

Il Milan ha scelto di andare sull'usato sicuro e per la prossima stagione riscatterà Kyle Walker dal Manchester City. Il terzino destro inglese non è più quello di qualche anno fa, ma è un giocatore d'esperienza che può aiutare la squadra in termini di leadership. Era stato scelto dai rossoneri a gennaio proprio per questo motivo, per cercare di colmare il gap con le altre formazioni proprio in termini di esperienza. Il Diavolo ha bisogno di elementi di caratura internazionale e Walker rispecchia a pieno ciò che manca alla squadra. L'esterno inglese è sempre stato utilizzato da Sergio Conceiçao da quando è sbarcato in Italia, tranne per due partite in cui ha avuto problemi fisici, è stato costantemente scelto dal tecnico portoghese. Ha giocato sei partite in serie A, quattro in Champions League e una in Coppa Italia, dimostrando di essere ancora un elemento affidabile. Molto più attento alla fase difensiva rispetto a quella offensiva, Walker ha preso il posto dell'infortunato Emerson Royal dando più sostanza alla difesa.