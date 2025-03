Paratici e il Milan più vicini: l'incontro con Furlani e il mercato sul tavolo

MILANO - È ripartito il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan . Dopo la settima trascorsa in Dubai per incontrare gli sponsor e per gli sviluppi commerciali del club, il Ceo Giorgio Furlani ha cominciato a vedere tutti i candidati per il ruolo di manager in vista di un riassetto societario che andrà in scena per la prossima stagione. Il primo ad avere un colloquio approfondito con Furlani è stato Fabio Paratici , ex dirigente di Juventus e Tottenham , dove si è parlato di Milan in tutti gli ambiti possibili, dal calciomercato estivo ai possibili nomi per la panchina , passando per l' aspetto economico . Il tema finanziario sarà centrale nei colloqui specialmente se la squadra non dovesse ottenere il piazzamento nella prossima Champions League . Il Diavolo dovrà rivedere i piani per l'estate e capire come monetizzare con i giocatori in prestito oppure a fine ciclo. Dunque nel primo appuntamento con Paratici si è parato di come rilanciare il Milan per la prossima stagione, sul lavoro da fare per la ristrutturazione della squadra . Anche perché la convinzione di Furlani, Ibrahimovic e Moncada è che a questo Milan bastino pochi ritocchi per essere competitivo per il vertice , in quanto il gruppo squadra viene ritenuto di grande qualità. Il nuovo direttore sportivo dovrà lavorare tanto sul mercato ma ancora di più a Milanello , essere costantemente al fianco della squadra nei momenti difficili e risolvere tutti quei problemi che quest'anno il Milan si è trascinato dietro per mesi.

Milan-Paratici, primo contatto

Il primo incontro con Paratici non ha portato all'accordo definitivo, la fumata bianca non è arrivata. Però è stato un primo contatto importante con il candidato in questo momento nettamente avanti rispetto alla concorrenza. Bisognerà gestire inoltre la questione squalifica, che per Paratici terminerà in estate. Ma secondo quanto filtra da ambienti vicini al club, l'inibizione dovrebbe essere un problema superabile. Tra l'altro Paratici in questi mesi di squalifica ha continuato a collaborare con il Tottenham come consulente esterno. Con l'arrivo di un nuovo direttore sportivo ci sarà il ritorno di Geoffrey Moncada a capo scout, un ruolo che il francese sente più adatto alle sue caratteristiche.

Milan, i tempi per il nuovo ds

Giorgio Furlani nelle prossime ore avrà contatti con altri direttori sportivi per avere un quadro completo sui candidati al ruolo. Il Ceo rossonero incontrerà anche Igli Tare, ex ds della Lazio attualmente senza squadra, e Tony D'Amico uomo mercato dell’Atalanta, che però ha un contratto con la società bergamasca e prima dovrà liberarsi. Sulla lista ci sono anche profili stranieri, ma l'idea di base è affidarsi a dirigenti italiani o che hanno lavorato in Serie A per questioni di adattamento al nostro campionato. E quando arriverà la scelta? Sembra che la soluzione non sia imminente. Il management rossonero vuole prendersi ancora del tempo e scegliere con cura l'uomo della ripartenza. Il nome definitivo non verrà svelato prima di una ventina di giorni.