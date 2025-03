Ibrahimovic spiega i motivi dell'assenza dal Milan in tv. La giustificazione fa ridere tutti: "Mi sono tagliato i capelli e..."

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match tra Napoli e Milan al Maradona, valido per la trentesima giornata di Serie A. Al dirigente rossonero, per alleggerire la tensione, è stato subito chiesto il motivo per cui non fosse apparso in tv per il club rossonero negli ultimi giorni e la sua risposta è stata tutta da ridere

Ibrahimovic: "Sono stato male, ho perso 3 chili per un virus"

"Sono stato male - ha affermato Ibrahimovic - ho tagliato i capelli e il fisico ha preso uno shock. Scherzi a parte, sono stato male, ho avuto un virus, ho perso pure 3 chili. Ma ora sto meglio e sono presente". L'ex attaccante svedese ha poi svelato un retroscena di mercato sul Napoli risalente qualche anno fa.

"Io vicino al Napoli qualche anno fa"

"Io vicino al Napoli? Sì - ha svelato - era 5-6 anni fa. Non è successo ed era destino, forse non doveva succedere. Quando sono entrato in campo ora mi ha data tanta adrenalina, se non ricordo male nell’ultima partita qua ho fatto due gol. Ho bei ricordi in questo stadio. Sì è vero, Cannavaro mi portava in giro… Guidava… No, non posso dire tutto".