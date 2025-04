I flop del Milan sul mercato: 120 milioni investiti e poca resa

Il Milan rischia di rimanere fuori dall’Europa anche per un mercato che non ha funzionato. Sia gli interventi fatti in estate che le correzioni alla rosa effettuate in inverno non stanno portando i frutti sperati dalla dirigenza milanista. Gli investimenti nei cartellini dei giocatori sono stati ingenti, quasi 120 milioni di euro, ma in pochi hanno realmente convinto. Sono arrivati 10 giocatori in totale, cinque nella sessione estiva e cinque a gennaio, ma nessuno ha convinto a pieni voti. Emerson Royal, Pavlovic, Morata, Fofana e Abraham in estate, dovevano costituire la base di una ripartenza ma fino ad oggi solo l’inglese in prestito dalla Roma ha contribuito con una decina di gol, mentre dopo un inizio convincente lo stesso Fofana ha subito una forte flessione. Morata addirittura è stato un fallimento dopo appena cinque mesi, e ha voluto salutare la compagnia per andare in prestito in Turchia. Mentre Pavlovic ed Emerson Royal hanno commesso molti errori diventando anche il bersaglio favorito di alcuni tifosi, specialmente il brasiliano ha mostrato molte difficoltà ad adattarsi in serie A.