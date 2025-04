Moviola Udinese-Milan: il contatto Bijol-Gabbia è a rischio

Gestione senza troppi patemi per Sacchi di Macerata che lascia correre sui mezzi contatti. Due le ammonizioni, la prima arriva dopo 74 minuti, non si fa trascinare dalle proteste dei 22 in campo. Il primo episodio sotto la lente d’ingrandimento si verifica al 33’ quando Lucca chiede un calcio di rigore per una leggera trattenuta di Pavlovic, ma l’intensità è minima, l’attaccante dell’Udinese si lascia cadere con troppa facilità. Al 5’ della ripresa c’è un abbraccio prolungato di Gabbia su Bijol, il difensore del Milan rischia parecchio, ma la trattenuta non viene valutata fallosa. Qualche minuto più tardi Maignan e Jimenez si scontrano in maniera violenta: la palla resta a disposizione dei padroni di casa, ma è corretto interrompere il gioco per permettere le cure immediate al portiere. Voto: 6.5