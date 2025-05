Igli Tare al Milan, lo ufficializza il presidente della Federcalcio albanese

Milan, Tare ufficializzato dal presidente della Federcalcio albanese: "Traguardo importante"

Armand Duka, numero uno della Federazione albanese, si è già congratulato con il connazionale Igli Tare, anticipando anche il comunicato ufficiale del Milan: "Congratulazioni Aquila! La tua nomina a Direttore Sportivo del Milan club è un traguardo davvero importante. Credo fermamente che la vostra professionalità, dedizione e visione aiuteranno questo leggendario club a tornare ai livelli a cui appartiene, proprio come nei tempi gloriosi della sua storia. Hai già lavorato alla Lazio, dove per anni hai costruito con successo un progetto sostenibile e competitivo in campo internazionale. Ora un'altra grande sfida ti aspetta, ma sono convinto che questa volta lo farai ancora, con la stessa maturità e passione per il gioco".