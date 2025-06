Musah verso il Napoli, l'indizio arriva da Pulisic: "È stato un piacere..."

Musah al Napoli, l'indizio arriva da Pulisic: "Quando troverà fiducia da parte di un club..."

Parole al miele di Christian Pulisic per Yunus Musah, con il quale ha condiviso finora lo spogliatoio del Milan e il gruppo squadra della nazionale statunitense, attualmente impegnata nella Concacaf Gold Cup. Dichiarazioni che hanno il sapore di separazione, almeno sponda rossonera: "È stato un piacere essere nello spogliatoio con Yunus ogni giorno al Milan. Lui è un ragazzo che lavora veramente duro ogni giorno per poi essere al meglio - ha sottolineato Pulisic a CBS -. Sono stato anche io in questa situazione in passato, quando sembra che dai tutto, lavori al massimo ma i risultati sul campo non arrivano. Non ha avuto questa continuità di prestazioni ma continuo a dirgli che arriverà e deve continuare a lavorare. Non ho dubbi sul fatto che avrà una carriera di successo - ha aggiunto -. Sappiamo cosa può fare, abbiamo visto grandi performance da parte sua. Quando troverà questa continuità e questa fiducia da parte di un club potrà giocare con regolarità. Musah è un giocatore incredibile, - ha ribadito l'attaccante rossonero - non sono preoccupato per lui. Deve solo continuare a lavorare come sta già facendo".