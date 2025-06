Napoli scatenato sul mercato: stretta per Musah, poi Nuñez e Paixão

A volte ritornano dai mercati del passato. Il Napoli è pronto a chiudere un’altra operazione: l’acquisto di Yunus Musah, centrocampista americano, yankee di New York City, nazionale statunitense e cittadinanza inglese. Soprattutto un nome indicato esplicitamente da Antonio Conte: era nella sua lista un anno fa e lo ha reinserito in quella nuova. Operazione vicinissima alla chiusura, continui i contatti tra Manna e Tare, tra il ds azzurro e il collega del Milan proprietario del cartellino del centrocampista: sarà un acquisto - a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto - vicino ai 25 milioni di euro. Investimento notevole, non c’è che dire. Musah, 22 anni, numericamente andrà a prendere in rosa il posto di Philip Billing, non riscattato dopo il prestito e dunque già rientrato al Bournemouth, ma tatticamente dovrà garantire tanta corsa in più e quantità rispetto al collega. E anche più soluzioni: in due stagioni e 80 partite con il Milan (con 5 assist), ha giocato nel centrocampo a due e a tre, da centrale e da mezzala, ma considerandone la duttilità è stato schierato anche più alto, nei tre di trequarti del 4-2-3-1, sia in posizione centrale sia a destra. E un paio di volte finanche da terzino destro.