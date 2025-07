Milan, le amichevoli estive: Allegri riparte dalla tournée in Asia

MILANO - Per concludere al meglio la prima settimana di lavoro, nella giornata di domani il Milan ha organizzato un test a Milanello. Non una vera e propria amichevole, ma più una sgambata in famiglia, tra gli stessi giocatori rossoneri e qualche giovane aggregato. Da lunedì scorso, giorno del raduno, Massimiliano Allegri ha lavorato sempre con doppie sedute, chiedendo uno sforzo alla squadra in questa prima fase di preparazione atletica. I colloqui con i senatori sono fondamentali per Allegri e il suo staff, e infatti in questa settimana ci sono stati tanti dialoghi in campo, interruzioni delle partitelle per spiegare i movimenti nei minimi dettagli, sia in fase di possesso che in quella difensiva. Nella seduta di ieri lo staff di Allegri ha spinto tanto su esercitazioni sulla velocità, in altri allenamenti invece ha prevalso il pallone e la tecnica. Allegri approfittando della presenza dei quattro difensori centrali negli allenamenti, sta già cominciando a dare istruzioni su come modificare una fase difensiva che negli ultimi anni è stata deficitaria.