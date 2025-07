Dove vedere Milan-Arsenal in tv? Dazn o Sky, orario della prima amichevole di Allegri

Si apre con un'amichevole di lusso la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, attualmente impegnato nella tournée in Asia e oggi chiamato ad affrontare l'Arsenal di Mikel Arteta a Singapore. Grande curiosità per la prima del tecnico livornese, con Rafa Leao pronto ad interpretare il ruolo di riferimento avanzato, in attesa di Gimenez e di novità dal mercato.