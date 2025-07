Dove vedere Milan-Liverpool, in tv? Dazn o Sky, orario e probabile formazione

​​Nuova amichevole nel corso della tournée in Asia per il Milan. Dopo la partita contro l'Arsenal, la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro i campioni d'Inghilterra in carica, il Liverpool di Arne Slot. L'allenatore rossonero, in conferenza stampa ha presentato così la sfida: "Nella partita precedente abbiamo giocato bene dal punto di vista difensivo, ma non abbiamo sfruttato le occasioni create in attacco. Questo tour è molto importante per conoscerci e per arrivare preparati all’inizio del campionato”.