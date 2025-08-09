Dove vedere Leeds-Milan in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Dopo la vittoria per 4-2 contro il Liverpool e il 9-0 contro gli australiani del Perth Glory , il Milan torna in campo e lo fa in Irlanda per la sfida amichevole contro gli inglesi del Leeds, neo-promossi in Premier League . Col Leeds troveranno spazio, tra gli altri, Modric e Jashari .

Leeds-Milan, l'orario dell'amichevole

Dove vedere Leeds-Milan in diretta tv

Leeds-Milan , amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle, all'Aviva Stadium di Dublino.

L'amichevole tra Leeds e Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e OneFootball. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky, che hanno inserito l'opzione nel proprio abbonamento, Leeds-Milan sarà visibile anche su DAZN 1 sul canale 214 di Sky.

Leeds-Milan, diretta streaming

Servizio streaming attivo sul sito internet di DAZN, Sky Go e OneFootball o scaricando le relative app su dispositivi mobili. Potrete seguire Leeds-Milan anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.