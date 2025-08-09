Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Leeds-Milan in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Dopo i successi contro Liverpool e Perth Glory i rossoneri di Allegri tornano in campo: a Dublino la sfida con gli inglesi neo-promossi in Premier League
Dove vedere Leeds-Milan in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni© AC Milan via Getty Images
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la vittoria per 4-2 contro il Liverpool e il 9-0 contro gli australiani del Perth Glory, il Milan torna in campo e lo fa in Irlanda per la sfida amichevole contro gli inglesi del Leeds, neo-promossi in Premier League. Col Leeds troveranno spazio, tra gli altri, Modric e Jashari.

Leeds-Milan, l'orario dell'amichevole

Leeds-Milan, amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 16, all'Aviva Stadium di Dublino.

Dove vedere Leeds-Milan in diretta tv

L'amichevole tra Leeds e Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e OneFootball. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky, che hanno inserito l'opzione nel proprio abbonamento, Leeds-Milan sarà visibile anche su DAZN 1 sul canale 214 di Sky.

Leeds-Milan, diretta streaming

Servizio streaming attivo sul sito internet di DAZN, Sky Go e OneFootball o scaricando le relative app su dispositivi mobili. Potrete seguire Leeds-Milan anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Leeds-Milan, le probabili formazioni

LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Byram, Bijol, Rodon, Bogle; Ampadu, Gruev; Tanaka, Harrison, Gnonto; Nmecha. Allenatore: Farke.

MILAN (4-3-3): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Dopo la vittoria per 4-2 contro il Liverpool e il 9-0 contro gli australiani del Perth Glory, il Milan torna in campo e lo fa in Irlanda per la sfida amichevole contro gli inglesi del Leeds, neo-promossi in Premier League. Col Leeds troveranno spazio, tra gli altri, Modric e Jashari.

Leeds-Milan, l'orario dell'amichevole

Leeds-Milan, amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 16, all'Aviva Stadium di Dublino.

Dove vedere Leeds-Milan in diretta tv

L'amichevole tra Leeds e Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e OneFootball. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky, che hanno inserito l'opzione nel proprio abbonamento, Leeds-Milan sarà visibile anche su DAZN 1 sul canale 214 di Sky.

Leeds-Milan, diretta streaming

Servizio streaming attivo sul sito internet di DAZN, Sky Go e OneFootball o scaricando le relative app su dispositivi mobili. Potrete seguire Leeds-Milan anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Milan, Hojlund c'è!Milan e Inter, derby di mercato per Leoni
1
Dove vedere Leeds-Milan in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni
2
Leeds-Milan, le probabili formazioni

Milan, i migliori video