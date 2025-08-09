Dove vedere Leeds-Milan in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Dopo la vittoria per 4-2 contro il Liverpool e il 9-0 contro gli australiani del Perth Glory, il Milan torna in campo e lo fa in Irlanda per la sfida amichevole contro gli inglesi del Leeds, neo-promossi in Premier League. Col Leeds troveranno spazio, tra gli altri, Modric e Jashari.
Leeds-Milan, l'orario dell'amichevoleLeeds-Milan, amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 16, all'Aviva Stadium di Dublino.
Dove vedere Leeds-Milan in diretta tv
L'amichevole tra Leeds e Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e OneFootball. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky, che hanno inserito l'opzione nel proprio abbonamento, Leeds-Milan sarà visibile anche su DAZN 1 sul canale 214 di Sky.
Leeds-Milan, diretta streaming
Servizio streaming attivo sul sito internet di DAZN, Sky Go e OneFootball o scaricando le relative app su dispositivi mobili. Potrete seguire Leeds-Milan anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Leeds-Milan, le probabili formazioni
LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Byram, Bijol, Rodon, Bogle; Ampadu, Gruev; Tanaka, Harrison, Gnonto; Nmecha. Allenatore: Farke.
MILAN (4-3-3): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri.
