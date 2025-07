Perth Glory-Milan diretta: segui l'amichevole di oggi live

PERTH - Il Milan sfida il Perth Glory in Australia per la terza amichevole del suo precampionato. La squadra di Allegri ha perso la prima sfida contro l'Arsenal, riuscendo a rifarsi solo tre giorni dopo con un successo per 4-2 contro il Liverpool campione d'Inghilterra. Adesso i rossoneri sono pronti per tornare in campo affrontando una sfida, almeno sulla carta, molto più semplice delle precedenti. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.