Liverpool-Milan diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Il Milan si prepara a scendere in campo per una nuova amichevole del corso della sua tournée in Asia. La squadra di Massimiliano Allegri a Hong Kong è pronta, dopo aver giocato contro l'Arsenal, a sfidare un'altra squadra inglese: il Liverpool di Slot, campione in carica della Premier League. I rossoneri continuano a puntare su Pulisic e Leao come coppia offensiva. Segui la diretta della partita su Il Corriere dello Sport - Stadio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.