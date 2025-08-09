"Te ne intendi di ippica?": lo striscione per Allegri è già virale

La mano di Massimiliano Allegri sul Milan già si vede. Anche grazie all'arrivo di un fuoriclasse come Luka Modric, ha riacceso l'entusiasmo di una piazza che sembrava devitalizzata. Ora, con il livornese in panchina, sembra che la squadra abbia cambiato rotta, a giudicare dalle amichevoli pre campionato. A Dublino è arrivato un pareggio contro il Leeds , neopromossa in Premier League, ma i rossoneri hanno offerto una buona prestazione, soprattutto a livello difensivo. L'impronta dell'ex allenatore della Juve si vede, e lo confermano anche i tifosi all'Aviva Stadium.

Leeds-Milan, a Dublino lo striscione per Allegri

Durante il primo tempo dell'amichevole contro gli inglesi, le telecamere sono andate a cercare due tifosi italiani che hanno mostrato uno striscione particolare: "Do you know about horse racing?". Tradotto, "Te ne intendi di ippica?". Inevitabile non pensare alla celebre frase dell'allenatore in una conferenza stampa ai tempi del suo primo periodo sulla panchina della Juventus. Lo striscione è diventato subito virale e ha fatto il giro del web con centinaia di tifosi che sono subito tornati con la mente a quella conferenza lì. Inoltre, era sorretto anche da un tifoso con la maglia del Cagliari, squadra allenata da Massimiliano Allegri dal 2008 al 2010.