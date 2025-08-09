Leeds-Milan diretta: segui l'amichevole dei rossoneri LIVE

- S. Giménez , 31'
Penultima amichevole estiva prima del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Bari per il Milan di Massimiliano Allegri, che oggi (9 agosto, ore 16 italiane) all'Aviva Stadium di Dublino sfida gli inglesi del Leeds neopromosso in Premier League e domani replicherà a Stamford Bridge contro il Chelsea di Enzo Maresca. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul Corriere dello Sport-Stadio.
16:49
45' - Si chiude il primo tempo con il Milan in vantaggio
Fine primo tempo, Milan in vantaggio con Gimenez. Prima parte del match a favore del Leeds, poi sono usciti i rossoneri. Si va al riposo.
16:48
45' - Brivido Milan
Terracciano decisivo! Sul tiro deviato di Piroe il portiere reagisce con grande prontezza, respingendo con un colpo di reni e allontanando il pallone prima che l’avversario possa intervenire.
16:42
39' - Gimenez vicino al raddoppio
Gimenez pericoloso! Questa volta ci prova di testa sul corner di Chukwueze, ma il pallone sorvola la traversa.
16:36
31' - Gol Milan, segna Gimenez!
Santiago Gimenez firma l’1-0! Azione corale dei rossoneri che smantella la difesa del Leeds: Chukwueze parte dal centrosinistra, serve Okafor che appoggia a Estupiñan. Il terzino lascia scorrere con un velo intelligente per lo stesso Chukwueze, bravo ad arrivare sul fondo e mettere il cross. Gimenez è puntuale all’appuntamento e scarica un destro potente sotto la traversa.
16:26
20' - Inizia a giocare il Milan
Dopo 15-18 minuti di grande pressione del Leeds, il Milan ha preso le misure. E prova a fare gioco. Siamo ancora sullo 0-0.
16:18
13' - Okafor, che errore
Okafor spreca una clamorosa occasione. Bravo nel primo dribbling al limite dell’area, ma poi si complica la vita: non tira e non serve in mezzo Gimenez, finendo per concludere con un tiro impreciso e completamente fuori bersaglio da posizione defilata.
16:17
10' - Traversa del Leeds!
Gnonto libera Stach che calcia col sinistro, Terracciano è battuto ma la traversa dice no. Brivido per il Milan.
16:13
8’ - Occasione per Gnonto
Inglesi vicini al vantaggio con la punta italiana: davanti a Terracciano sbaglia il pallonetto e non trova la rete.
16:08
3' - Si fa vedere il Leeds
Bel cross di Gnonto sul secondo palo, James non arriva per poco. Inglesi molto attivi in queste prime battute.
16:03
1' - Si parte, inizia Leeds-Milan
Fischio dell'arbitro e inizia l'amichevole dei rossoneri.
15:59
Ci siamo, squadre in campo
Aviva Stadium di Dublino ecco le squadre sul terreno di gioco. A breve il fischio d'inizio.
15:30
La formazione ufficiale del Leeds
LEEDS (4-3-3) - Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.
15:26
Allegri lancia subito Jashari
Il centrocampista lanciato dal tecnico: debutto con la maglia del Milan. Per Thiaw invece, in uscita, solo panchina.
15:06
La formazione ufficiale del Milan
MILAN (4-3-3) - Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani. All. Allegri.
15:00
Leeds-Milan: dove vederla in tv e in streaming
L'amichevole di oggi tra il Leeds e il Milan di Massimiliano Allegri, in programma all'Aviva Stadium di Dublino, sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI