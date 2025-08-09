Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Leeds-Milan diretta: segui l'amichevole dei rossoneri LIVE

La squadra di Allegri di scena a Dublino nel penultimo test estivo prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Bari: aggiornamenti in tempo reale
Leeds United
Leeds United
    Milan
    Milan
    • S. Giménez , 31'
    0 - 1
    Fine 1° tempo
    Amichevoli - 09.08.2025
    Aviva Stadium

    Arbitro Thomas Bramall
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Leeds United
    0 - 1
    Fine 1° tempo
    Milan
    5 min
    Milan

    Milan

    Tutte le notizie sulla squadra
    Aggiorna

    Penultima amichevole estiva prima del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Bari per il Milan di Massimiliano Allegri, che oggi (9 agosto, ore 16 italiane) all'Aviva Stadium di Dublino sfida gli inglesi del Leeds neopromosso in Premier League e domani replicherà a Stamford Bridge contro il Chelsea di Enzo Maresca. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul Corriere dello Sport-Stadio.

    16:49

    45' - Si chiude il primo tempo con il Milan in vantaggio

    Fine primo tempo, Milan in vantaggio con Gimenez. Prima parte del match a favore del Leeds, poi sono usciti i rossoneri. Si va al riposo.

    16:48

    45' - Brivido Milan

    Terracciano decisivo! Sul tiro deviato di Piroe il portiere reagisce con grande prontezza, respingendo con un colpo di reni e allontanando il pallone prima che l’avversario possa intervenire.

    16:42

    39' - Gimenez vicino al raddoppio

    Gimenez pericoloso! Questa volta ci prova di testa sul corner di Chukwueze, ma il pallone sorvola la traversa.

    16:36

    31' - Gol Milan, segna Gimenez!

    Santiago Gimenez firma l’1-0! Azione corale dei rossoneri che smantella la difesa del Leeds: Chukwueze parte dal centrosinistra, serve Okafor che appoggia a Estupiñan. Il terzino lascia scorrere con un velo intelligente per lo stesso Chukwueze, bravo ad arrivare sul fondo e mettere il cross. Gimenez è puntuale all’appuntamento e scarica un destro potente sotto la traversa.

    16:26

    20' - Inizia a giocare il Milan

    Dopo 15-18 minuti di grande pressione del Leeds, il Milan ha preso le misure. E prova a fare gioco. Siamo ancora sullo 0-0.

    16:18

    13' - Okafor, che errore

    Okafor spreca una clamorosa occasione. Bravo nel primo dribbling al limite dell’area, ma poi si complica la vita: non tira e non serve in mezzo Gimenez, finendo per concludere con un tiro impreciso e completamente fuori bersaglio da posizione defilata.

    16:17

    10'  - Traversa del Leeds!

    Gnonto libera Stach che calcia col sinistro, Terracciano è battuto ma la traversa dice no. Brivido per il Milan.

    16:13

    8’ - Occasione per Gnonto

    Inglesi vicini al vantaggio con la punta italiana: davanti a Terracciano sbaglia il pallonetto e non trova la rete.

    16:08

    3' - Si fa vedere il Leeds

    Bel cross di Gnonto sul secondo palo, James non arriva per poco. Inglesi molto attivi in queste prime battute.

    16:03

    1' - Si parte, inizia Leeds-Milan

    Fischio dell'arbitro e inizia l'amichevole dei rossoneri.

    15:59

    Ci siamo, squadre in campo

    Aviva Stadium di Dublino ecco le squadre sul terreno di gioco. A breve il fischio d'inizio.

    15:30

    La formazione ufficiale del Leeds

    LEEDS (4-3-3) - Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.

    15:26

    Allegri lancia subito Jashari

    Il centrocampista lanciato dal tecnico: debutto con la maglia del Milan. Per Thiaw invece, in uscita, solo panchina.

    15:06

    La formazione ufficiale del Milan

    MILAN (4-3-3) -  Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani. All. Allegri.

    15:00

    Leeds-Milan: dove vederla in tv e in streaming

    L'amichevole di oggi tra il Leeds e il Milan di Massimiliano Allegri, in programma all'Aviva Stadium di Dublino, sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

    Aviva Stadium di Dublino, Irlanda

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

    Da non perdere

    Leed-Milan