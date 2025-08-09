Leeds-Milan diretta: segui l'amichevole dei rossoneri LIVE

Penultima amichevole estiva prima del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Bari per il Milan di Massimiliano Allegri , che oggi (9 agosto, ore 16 italiane) all'Aviva Stadium di Dublino sfida gli inglesi del Leeds neopromosso in Premier League e domani replicherà a Stamford Bridge contro il Chelsea di Enzo Maresca . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul Corriere dello Sport-Stadio .

16:49

45' - Si chiude il primo tempo con il Milan in vantaggio

Fine primo tempo, Milan in vantaggio con Gimenez. Prima parte del match a favore del Leeds, poi sono usciti i rossoneri. Si va al riposo.

16:48

45' - Brivido Milan

Terracciano decisivo! Sul tiro deviato di Piroe il portiere reagisce con grande prontezza, respingendo con un colpo di reni e allontanando il pallone prima che l’avversario possa intervenire.

16:42

39' - Gimenez vicino al raddoppio

Gimenez pericoloso! Questa volta ci prova di testa sul corner di Chukwueze, ma il pallone sorvola la traversa.

16:36

31' - Gol Milan, segna Gimenez!

Santiago Gimenez firma l’1-0! Azione corale dei rossoneri che smantella la difesa del Leeds: Chukwueze parte dal centrosinistra, serve Okafor che appoggia a Estupiñan. Il terzino lascia scorrere con un velo intelligente per lo stesso Chukwueze, bravo ad arrivare sul fondo e mettere il cross. Gimenez è puntuale all’appuntamento e scarica un destro potente sotto la traversa.

16:26

20' - Inizia a giocare il Milan

Dopo 15-18 minuti di grande pressione del Leeds, il Milan ha preso le misure. E prova a fare gioco. Siamo ancora sullo 0-0.

16:18

13' - Okafor, che errore

Okafor spreca una clamorosa occasione. Bravo nel primo dribbling al limite dell’area, ma poi si complica la vita: non tira e non serve in mezzo Gimenez, finendo per concludere con un tiro impreciso e completamente fuori bersaglio da posizione defilata.

16:17

10' - Traversa del Leeds!

Gnonto libera Stach che calcia col sinistro, Terracciano è battuto ma la traversa dice no. Brivido per il Milan.

16:13

8’ - Occasione per Gnonto

Inglesi vicini al vantaggio con la punta italiana: davanti a Terracciano sbaglia il pallonetto e non trova la rete.

16:08

3' - Si fa vedere il Leeds

Bel cross di Gnonto sul secondo palo, James non arriva per poco. Inglesi molto attivi in queste prime battute.

16:03

1' - Si parte, inizia Leeds-Milan

Fischio dell'arbitro e inizia l'amichevole dei rossoneri.

15:59

Ci siamo, squadre in campo

Aviva Stadium di Dublino ecco le squadre sul terreno di gioco. A breve il fischio d'inizio.

15:30

La formazione ufficiale del Leeds

LEEDS (4-3-3) - Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.

15:26

Allegri lancia subito Jashari

Il centrocampista lanciato dal tecnico: debutto con la maglia del Milan. Per Thiaw invece, in uscita, solo panchina.

15:06

La formazione ufficiale del Milan

MILAN (4-3-3) - Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani. All. Allegri.

15:00

Leeds-Milan: dove vederla in tv e in streaming

