Chelsea-Milan diretta, segui l'amichevole della squadra di Allegri oggi LIVE

- A. Coubis, 5' (Aut.)
- João Pedro, 8'
Altra amichevole del Milan dopo la sfida al Leeds di ieri finita 1-1. Da Dublino a Londra, si gioca a Stamford Bridge contro il Chelsea. I rossoneri di Allegri pronti a mostrare altri passi in avanti, il test di oggi sarà molto importante. Si chiuderà poi il pre campionato, da domenica prossima il via ufficiale alla stagione con il match di Coppa Italia contro il Bari. Tutti gli aggiornamenti.
16:30
29' - Ancora Palmer pericoloso
Cross da destra e inserimento di Palmer, che al volo con il destro, non trova la porta per poco. Sulle fasce il Chelsea vola.
16:22
21' - Palo del Chelsea
Punizione quasi perfetta di Palmer: destro a giro che scheggia il palo e finisce fuori.
16:20
18' - Espulso Coubis! Milan in 10
Coubis stende Joao Pedro da ultimo uomo, l'arbitro anche se è un'amichevole applica il regolamento. Milan in dieci. Inizio peggiore non si poteva pensare.
16:19
16' - Il Milan ora ci prova
15' in bambola, poi uno squillo: tiro di Saelamekers respinto, Leao poi non arriva sul tap-in. Chelsea completamente al comando del match.
16:11
8' - Raddoppio del Chelsea, incredibile! 2-0
Avvio shock del Milan già sotto di due gol. Pedro Neto crossa in mezzo per Joao Pedro, che tutto solo di testa fa 2-0. Tomori in bambola, così come tutta la difesa rossonera.
16:07
5’ - Chelsea subito in vantaggio
I Blues in vantaggio con un autogol di Coubis, sfortunato con una deviazione sulla punizione di James. 1-0 per i padroni di casa.
16:02
1' - È iniziata Chelsea-Milan
Partiti, iniziata ora l'amichevole a Stamford Bridge.
15:44
Attesa per il debutto di Modric
Per il croato ancora panchina, ma oggi potrebbe esserci l'esordio in maglia rossonera. I tifosi ci sperano.
15:27
Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali
CHELSEA (4-2-3-1) - Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. A disp.: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Maresca.
MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leao. A disp.: Terracciano, Pittalrella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Gabbia. All. Allegri.
15:16
E tra una settimana il via alla stagione
Da domenica prossima si comincia a fare sul serio: debutto nei 32esimi di Coppa Italia contro il Bari, alle 21.15 al Meazza. Nel frattempo Allegri prosegue nel lavoro di rodaggio di una squadra in continua evoluzione per effetto del mercato. Quello con il Chelsea è un ulteriore esame probante in un’estate a forte impronta inglese, dopo le sfide con Arsenal, Liverpool e, ieri, il Leeds.
15:00
Milan, ora la sfida al Chelsea
Dopo il Leeds a Dublino ecco il Chelsea. Fischio d'inizio alle ore 16.